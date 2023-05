NEW PLAY Thirty Seconds To Mars di nuovo in pista "Stuck", il singolo che anticipa il nuovo disco, segna anche il ritorno in pista dei fratelli Leto e la fase 2.0 della loro carriera musicale

Thirty Seconds To Mars di nuovo in pista.

Un grande ritorno quello dei Thirty Seconds to Mars, al secolo Jarred e Shannon Leto, il cui ultimo album risale a ben cinque anni fa.

Con il singolo "Stuck", oggi riguadagnano la scena ed annunciano anche un nuovo disco di cui "Stuck" è appunto il primo estratto.

“It' s the End of the World but it's a Beautful Day”, questo il titolo, uscirà infatti a Settembre e darà voce al lavoro svolto dietro le quinte durante il periodo di pandemia, che lo stesso Jarred aveva definito molto proficuo dal punto di vista artistico, dichiarando: ”Stiamo solo aspettando l’occasione giusta, il momento giusto per pubblicare musica”.

Insieme al brano arriva anche il video, diretto da lui e girato in quel di Parigi, che Leto definisce come una lettera d’amore ad alcuni dei suoi fotografi preferiti. Artisti che hanno avuto un impatto molto profondo su di lui, trasformando il suo modo di vedere le cose e mostrandogli nuovi mondi e possibilità di cambiamento.

I Thirty Seconds To Mars si preparano, inoltre a tornare live. Sarà infatti il pubblico del "When We Were Young Festival" di Las Vegas a vederli di nuovo sul palco ad Ottobre.









