"Thriller": l'album capolavoro di Michael Jackson

Era il 30 novembre del 1982 ( 2 dicembre 1982 nel mondo) quando usciva negli Usa "Thriller" , album dei record e capolavoro di Michael Jackson che ancora oggi continua ad essere uno degli album più venduti con 110 milioni di copie in tutto il mondo.

L'anno seguente, nel 1983 su Mtv venne trasmesso, il videoclip e per le modalità in cui venne realizzato, segnò un vero e proprio cambiamento nella storia della musica pop. Joe Vogel, famoso storico della musica, definì Thriller come "il Citizen Kane dei cortometraggi”, un chiaro riferimento a "Quarto potere", il film di Orson Welles. Infatti era molto di più di un semplice videoclip: era un vero e proprio film di 14 minuti con effetti speciali paragonabili a quelli cinematografici del periodo.

Era anche un horror reso pauroso e ironico attraverso la comparsa di un lupo mannaro. Più tardi sarà lo stesso Michael Jackson a confessare di essersi ispirato in parte, ad un album dei Queen intitolato Hot Space, ma anche ad uno scherzo subito dal padre quando era piccolo. A quanto pare per convincere il Michael bambino a dormire con le finestre chiuse, si sarebbe arrampicato più volte fino alla sua finestra spaventandolo con urla mostruose nel cuore della notte.

La pellicola di Thriller è stato il primo video con trama e fotografia, il primo ad essere proiettato sul grande schermo e l'unico ad essere presente all'interno della National Film Registry (Library of Congress).



Sono trascorsi 38 anni e da allora "Thriller" di Michael Jackson si è aggiudicato 8 Grammy Award e in più i 7 singoli estratti dall'album entrarono nella Top 10 della Billboard Hot 100, due dei quali in prima posizione. Ma non finisce qui perchè fino ad oggi ha conquistato anche 101 dischi di platino, 17 di diamante e 8 dischi d’oro.



Insomma, una pietra miliare nella storia del pop, un disco indimenticabile!

Guarda qui, Michael Jackson, "Thriller"