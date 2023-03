MUSICA Ti sblocco un ricordo! "Il magico potere della musica"

Ti sblocco un ricordo!.

Perchè la musica ha il potere di evocare nella nostra mente i ricordi del passato? E' ormai risaputo che l'ascolto di alcune canzoni piuttosto che altre susciti in noi emozioni diverse che possono spaziare dalla gioia alla tristezza e che l'ascolto di alcune melodie abbia il potere di darci la carica e di influenzare il nostro stato d'animo. Ma c'è una spiegazione specifica per quel che riguarda il suo legame con tuoi ricordi...Ascolta in alto il nostro reloaded per saperne di più!

Anche il neurologo britannico Oliver Sacks, aveva affrontato il tema legato alla possibilità di recuperare la memoria proprio attraverso i ricordi stimolati dell'ascolto della musica.

Oliver Sacks - I casi di Alzheimer e il potere della musica

