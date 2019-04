Tiger Woods torna a vincere

Eldrick Tont Woods, meglio conosciuto come Tiger Woods, è tornato e lo ha fatto a modo suo, vincendo. Si è lasciato alle spalle il suo mal di schiena con un intervento azzeccato, allenamenti mirati e centellinando la sua presenza alle gare. Ma non solo, ha archiviato anche i suoi anni più bui, fatti di vicissitudini familiari ed un arresto per guida in stato d’ebbrezza, che avrebbero interrotto la carriera a chiunque, ma non a lui. Carattere, determinazione e voglia di tornare per dimostrare che può ancora dire la sua nel mondo del Golf, gli hanno permesso di portare a casa la 25ma edizione del Masters di Augusta, da tutti considerata la gara delle gare del Golf.

La vittoria di Woods ha infranto però il sogno di Francesco Molinari che fino quasi all'ultimo ha cullato il sogno di portare in Italia il titolo tanto ambito, ma una penalità alla 15ma buca ha definitivamente infranto il sogno di Francesco, proclamando campione Woods che con questo incassa il suo Major numero 15. Le parole del vincitore subito dopo la fine della competizione sono rivolte ala sua famiglia, alla quale ha dedicato la vittoria e non ha nascosto che dopo le operazione alla schiena ha cullato il pensiero di mollare tutto. Invece ha tenuto duro ed i suoi sforzi sono stati ampiamente ricompensati. Woods si porta a casa un assegno da due milioni di dollari e sale al sesto posto nel ranking mondiale.