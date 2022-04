Samantha Cristoforetti finita recentemente nel mirino degli haters a causa di alcune sue esternazioni da madre sicuramente lungimirante, potrebbe far diventare tik tok extraterrestre e questo sarebbe anche un suo record personale. Da qualche giorno AstroSam ha aperto un su profilo personale. L'astronauta che appartiene all'Agenzia Spaziale Europea (Esa) ha deciso di aprire il profilo per raccontare ai ragazzi la sua prossima missione sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss).









Ricordiamo che il lancio da Caper Canaveral a bordo della navetta Crew Dragon “Freedom della SpaceX” è previsto per il 23 aprile. La Cristoforetti ha già pubblicato un video introduttivo in cui ha chiesto ai giovani utenti di seguirla per “andare coraggiosamente dove nessun TiK Toker non è mai andato fino ad oggi. In un messaggio successivo ha ufficialmente presentato l'equipaggio, i tre colleghi della Nasa che saranno a bordo con lei sulla Crew Dragon per raggiungere la Iss e far parte della Expedition 67.