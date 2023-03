ATTUALITÀ TikTok: arriva il limite di 60 minuti al giorno per i minori Il dibattito

In arrivo ulteriori novità per l'utilizzo di TikTok: le ultime restrizioni hanno riguardato i dipendenti della Commissione Europea per motivazioni legate alla privacy e la possibile estensione delle limitazioni anche per quel che riguarda i dipendenti pubblici italiani. Ora è il social stesso che ha deciso di incrementare le limitazioni anche per i minori.

Si tratterebbe di una funzione che consente di ridimensionare i tempi di utilizzo per gli adolescenti, in modo tale che i genitori possano in qualche modo sorvegliarne l'utilizzo. Il limite è stato fissato a 60 minuti al giorno ed una volta trascorso questo tempo, l'App si blocca fino all'inserimento di una password che dovrebbe essere nota solo al genitore.

A tutto ciò andrà inoltre ad aggiungersi un ulteriore funzionalità, ossia l'invio settimanale di un riepilogo con tutti i tempi di utilizzo della piattaforma, in modo da poter monitorare in maniera ancora più stringente l'utilizzo di TikTok.

Queste le parole di Cormac Keenan, responsabile della fiducia e della sicurezza di TikTok: “Sebbene non esista una posizione approvata collettivamente sulla ‘giusta’ quantità di tempo davanti allo schermo, o anche sull’impatto del tempo davanti allo schermo più in generale, abbiamo consultato l’attuale ricerca accademica e gli esperti del Digital Wellness Lab del Boston Children’s Hospital nella scelta di questo limite”.

















