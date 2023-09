NEW PLAY Timbaland, Nelly Furtado e Justin Timberlake di nuovo insieme Squadra che vince non si cambia e così i tre uniscono ancora una volta le forze lanciando il singolo "Keep Going Up"

Timbaland, Nelly Furtado e Justin Timberlake di nuovo insieme.

Nelly Furtado e Justin Timberlake, con la produzione di Timbaland tornano a fare un po' di musica insieme e ci regalano “Keep Going Up”.

Ad annunciarlo, incuriosendo i fan è stato lo stesso Timbaland che, qualche settimana fa, aveva pubblicato una foto sotto la quale campeggiava la frase “Siamo tornati”.

Il brano, che vede protagoniste le voci di Nelly Furtado e Justin Timberlak dentro la cornice della produzione d'avanguardia di Timbaland, racconta la soddisfazione che si prova nell' arrivare sempre più in alto nella vita, nonostante persone e situazioni che possono remare contro.

Ben 16 anni sono trascorsi dalla loro prima collaborazione, anche se nel corso del tempo sono state molte quelle che hanno visto Timbaland accanto ai due artisti seppur separatamente.

Nel 2007, infatti, i tre scalarono tutte le classifiche con "Give it to me" e qualcosa ci dice che ce la faranno anche stavolta.













