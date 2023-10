CURIOSITÀ Time la migliore invenzione è italiana una delle migliori invenzioni del 2023, secondo la classifica della rivista Time: è la prima batteria commestibile e ricaricabile

Time la migliore invenzione è italiana.

E’ una delle migliori invenzioni del 2023, secondo la classifica della rivista Time: è la prima batteria commestibile e ricaricabile, messa a punto dall’Istituto Italiano di Tecnologia.

Si tratta della prima volta che un prototipo nato da un centro di ricerca italiano riceve questo riconoscimento.

Scelta tra 200 invenzioni che sono state menzionate nella classifica, organizzate in 22 categorie che comprendono l’intelligenza artificiale e la robotica, la sostenibilità e i trasporti, il benessere e il cibo.

Bastoni intelligenti per aiutare le persone anziane a camminare meglio, sistemi di intelligenza artificiale per tutelare gli animali selvatici, un’incredibile zoo fatto di ologrammi e un cosmetico antirughe dall’effetto prolungato: sono queste alcune delle invenzioni selezionate insieme alla batterie commestibili nate in Italia.



