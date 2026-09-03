CURIOSITÀ Tiramisù World Cup 2026 Il 12 settembre click dai per la selezione dei 130 giudici

Tiramisù World Cup 2026.

C’è un banco di prova dove contano il palato, la memoria dei sapori e la capacità di tenere a bada l’entusiasmo: non devi impiattare, devi "ascoltare" il cucchiaio.

Mascarpone, caffè, uova, savoiardi: l’equilibrio è tutto ed è per questo che si cercano assaggiatori di tiramisù esperti, buongustai più allenati e precisi di una bilancia, in grado di riconoscere a occhi chiusi quando il biscotto ha bevuto un sorso di troppo o quando la crema fila via come seta.

Perché la Tiramisù World Cup 2026 non cerca soltanto fan del dolce al cucchiaio: vuole menti lucide e papille affidabili, persone capaci di dare un voto che non sia un "mi piace" istintivo ma un giudizio ponderato su struttura, bilanciamento e persistenza.

Le porte si stanno aprendo e sì, c’è un click day da annotare in agenda (e un piccolo test da superare). Il giorno da cerchiare in rosso è il 12 settembre 2026: ventiquattr’ore durante le quali chiunque voglia entrare nella giuria potrà compilare il modulo ufficiale sul sito web della competizione.

Non basta però dichiararsi golosi: la candidatura richiede di rispondere a un questionario di 15 domande, un piccolo esame pensato per selezionare chi conosce davvero il tiramisù.

Possono candidarsi tutti i maggiorenni, purché senza conflitti di interesse con i concorrenti e con una "passione documentata" per la cucina. Una volta chiuso il click day, una commissione selezionerà i cento giudici finali, bilanciando provenienze e profili diversi per dare all’assaggio un respiro davvero internazionale.

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