NEW PLAY Tiromancino con Enula "Due Rose" per cantare di un amore in bilico tra il desiderio fuggire e quello di restare

Tiromancino con Enula.

A distanza di due anni dal loro ultimo album i Tiromancino tornano in tandem con Enula, classe 1998, fattasi conoscere dal grande pubblico grazie alla scuola di Amici.

“Due Rose”, questo il titolo del singolo nato dalla loro collaborazione.

L'uscita del brano è stata annunciata dai due artisti tramite un post congiunto su Instagram con queste parole: “Nei duetti di solito si celebrano amori travolgenti o si piangono amori perduti. In "Due Rose" si racconta di un amore sempre in bilico tra passione e fuga, tra promesse e ombre, tra rose e spine. Esistono anche questi amori qui e noi li cantiamo”.

Il pezzo è stato composto con Canova che lo stesso Zampaglione ha definito “...un artista e musicista in grado di unire la modernità delle sue produzioni all’utilizzo di suoni organici e non solo elettronici”.

Anche Enula ha potuto metterci la firma, però. Sono infatti sue le parole relative alla sua parte di cantato. La giovane artista, che vanta già numerose collaborazioni come quella con Mr Rain, quella con Dardust e quella con Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, in merito a questo singolo ha dichiarato: “Quando ho ascoltato il pezzo mi è subito entrato in testa ed ho sentito il bisogno di scrivere la mia parte. Questa canzone è fresca, mi ricorda la leggerezza della primavera”.

Visto che la primavera quest'anno sembra tardare ad arrivare, possiamo intanto affidarci alle parole di Enula e goderci il profumo di “Due Rose”, nell'attesa di rivedere live, magari insieme, questi due splendidi artisti.









