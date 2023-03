Tiziano Ferro: "Addio Mio Amore"

Si intitola "Addio Mio Amore" il quarto singolo di Tiziano Ferro estratto dal suo ultimo album "Il mondo è nostro". Si tratta di un brano elettro anni '80 che racconta di un'amante oscura che ha accompagnato per diverso tempo la sua vita: la depressione.

Un racconto al passato a cui si da un forzato e felice addio, perchè questa amante diventa una sorta di comfort zone, una dipendenza dalla quale è difficile prendere le distanze e per la quale occorre farsi aiutare. E' lui stesso durante la presentazione a condividere ciò che lo ha portato ad esprimere in musica questo disagio:

"La depressione: l’amante oscura che ha dominato la mia vita per tantissimo tempo e a cui dico addio in questa canzone. La depressione è una abile nemica, ti spiega la vita a modo suo, e sempre in maniera distruttiva. Diventa una droga, quindi una dipendenza dalla quale liberarsi è complesso e doloroso. Di certo possibile, chiedendo aiuto. Sembra una canzone d’amore in realtà non lo è, perché io continuo a dialogare con un personaggio fittizio come fosse una persona. È una canzone al limite del catartico, non l’ho fatto in modo volontario, ma ha un grande valore curativo. Come dice mia madre, io le canzoni le scrivo per esprimermi, perché è con la musica che ho imparato a parlare. Ho scritto da solo musica e testo (come quasi tutte le canzoni di questo album e non succedeva da un po’). "









L'intenzione dopo aver superato questa parentesi importante vuole essere quella di destare l'attenzione su un tema molto spesso trascurato o di cui si prova vergogna:

"Tutto quello che sappiamo e abbiamo paura che la felicità ci metta nella condizione di dover essere appunto felici, di non doverci lamentare più di niente. C’è un contrasto forte tra la musica – elettronica, quasi algida però ballabile – e il testo – volutamente ermetico.

L’ho fatto spesso durante la mia carriera da autore, forse per esorcizzare un sentimento cupo tramite dei suoni dirompenti. Penso per esempio a: ‘Per Dirti Ciao’, ‘Stop Dimentica’ e forse anche ‘Xdono’. Non si parla mai abbastanza di salute mentale. E se lo si fa è sempre in maniera inadeguata, generica, raccontando il problema e non la soluzione. Ho provato a fare l’opposto. Questa canzone parla di un argomento che mi piacerebbe approfondire perché di salute mentale non si parla spesso nei giusti termini."

Tiziano Ferro - Addio Mio Amore