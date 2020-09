Tiziano Ferro anticipa il nuovo album con il singolo "Rimmel"

Si intitola “Accetto miracoli – l’esperienza degli altri” il primo album di cover realizzato da Tiziano Ferro e annunciato ai suoi fan con una diretta Instagram. La data d'uscita è fissata al 6 novembre e ad anticiparlo c'è il singolo "Rimmel". L'interpretazione del brano di De Gregori del 1975 è stata eseguita in anteprima durante i Seat Music Award del 2 settembre scorso all'Arena di Verona.

Per la prima volta, Tiziano raccoglie in un album 13 brani di autori italiani che con le loro canzoni gli hanno donato "piccoli miracoli" nel corso della sua vita: “luci piccolissime in fondo al tunnel, risposte, ispirazione, voglia di cambiamento, testardaggine, coraggio, risate, amore”.

Questo nuovo progetto sarà il secondo capitolo dell'album pubblicato nel 2019 e già certificato doppio disco di Platino.









Nel nuovo disco di Tiziano Ferro potrete ritrovare: "Morirò D’Amore" portata al successo da Giuni Russo, "Bella D’Estate" (Mango, che l’ha composta con Lucio Dalla), "Margherita" (Riccardo Cocciante), "E Ti Vengo a Cercare" (Franco Battiato), "Almeno Tu Nell’Universo" (Mia Martini), "Cigarettes And Coffee" (Scialpi), "Perdere L’Amore" (Massimo Ranieri, che per l’occasione duetta con Tiziano), "Piove" (Jovanotti) feat. Box of Beats, "Portami a Ballare" (Luca Barbarossa), "Nel Blu Dipinto Di Blu" (Domenico Modugno), "Ancora, Ancora, Ancora" (brano di Cristiano Malgioglio, noto soprattutto nell’interpretazione di Mina), e infine "Non Escludo Il Ritorno" (scritto a quattro mani da Franco Califano con Federico Zampaglione).

