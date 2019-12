Tiziano Ferro: "In mezzo a quest'inverno"

Tiziano Ferro si misura sempre con grandi temi nelle sue canzoni e nel suo ultimo singolo, "In mezzo a quest'inverno" affronta quello della morte. E' il terzo estratto dal suo ultimo album “Accetto miracoli” e decide di raccontare la perdita della nonna Margherita, un grande punto di riferimento per il cantante.

La perdita è avvenuta 2 anni prima dell'uscita del brano e come ha affermato in una recente intervista, la nonna è stata per lui un mentore, tanto da decidere a 18 anni di andare via di casa per andare a vivere con lei.

Ascolta qui l'ultimo singolo di Tiziano Ferro