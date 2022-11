Tiziano Ferro racconta "La Prima Festa del Papà"

"La prima festa del papà" è il secondo singolo estratto dall’album di Tiziano Ferro "Il mondo è nostro". Un brano che arriva a seguito di un sms di auguri inviato lo scorso 19 marzo dal padre del cantante e che recitava: "La storia prosegue, il testimone è tuo".

"C'è un padre che fa gli auguri a te, figlio, quello che mi colpì fu una sensazione strana di disagio, come di sentirsi fuori luogo". Questo il racconto di Tiziano Ferro, il racconto di un passaggio di consegne da genitore a genitore. "Neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me. La mia prima festa del papà, io che mi vedo sempre poco importante però si può sognare anche da grande, e vivere per voi, non sarà certo così difficile".

"Il mondo è nostro" è l' ottavo album nella carriera di Tiziano Ferro ed è a detta sua quello più importante nella sua vita artistica proprio perchè incarna un sogno realizzato, quello legato alla sua doppia paternità. Un desiderio a lungo coltivato e che per tanto tempo in Italia gli è stato negato. Oggi con grande gioia invece può vivere questo momento unico, tanto che nell'album sono presenti tre tracce dedicate a questo tema.

Tiziano Ferro - La Prima Festa Del Papà