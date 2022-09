Tom Grennan: dal calcio alla musica con un successo dopo l'altro

Tom Grennan, cantante britannico da milioni di stream, è conosciuto per canzoni come Little Bit of Love e Remind Me, brano che ha scalato le classifiche internazionali. Ora è tornato con il suo nuovo entusiasmante singolo "All These Nights". Classe 1995, Tom Grennan è nato a Bedford, in Inghilterra, ma si è poi trasferito a Londra. Fa musica già dal 2016 e lo si poteva sentire nella colonna sonora del videogioco FIFA 18.

Prima di avviare la sua carriera nel mondo della musica, Tom Grennan era intenzionato a diventare calciatore! Infatti militò per diverso tempo in una società calcistica inglese il Luton Town, nella contea del Bedfordshire, passando poi al Northampton Town, squadra di calcio che milita in Football League Two, la quarta divisione del campionato inglese di calcio. Tom terminò la sua carriera di calciatore nell'Aston Villa, squadra della città di Birmingham che milita dal 2019 in Premier League, la massima serie del calcio inglese!

Mentre frequentava l'università, Tom Grennan iniziò ad esibirsi per strada e nei locali, incoraggiato dai suoi amici. In un pub venne notato da un talent scout della Insanity Records, il quale gli offrì un contratto. Da lì l'esordio con il primo singolo Something in the Water, che ha anticipato l'EP omonimo. All'inizio dello scorso anno, Tom Grennan ha finalmente fatto breccia anche in Europa con la canzone Little Bit Of Love, mentre in Sud Corea è diventato una superstar proprio con questo singolo che ha realizzato oltre 350 milioni di stream! Little Bit Of Love è stato successivamente coverizzato da una serie di talenti K-Pop tra cui Monsta X. Non dimentichiamoci poi la collaborazione di quest'anno con il DJ/producer vincitore di un Grammy AWARD - Calvin Harris per il singolo By Your Side, dove troviamo Tom Grennan al featuring. Con By Your Side, Tom ha raggiunto la top ten in madrepatria!

Ora il cantante 27enne arriva con una canzone piena di energia positiva che suona così: "Se la tua giornata non va bene (secondo il britannico) devi solo fare una cosa: alzare il volume e ballare in compagnia!"

Tom Grennan - All These Nights (Official Video)

“All These Nights” parla del sentirsi grati per le persone che fanno parte della propria vita. “Quelle che ti portano gioia e amore” dice Tom e aggiunge: “Rappresenta l’inizio di un nuovo capitolo”. Siete pronti a seguire il suo racconto?