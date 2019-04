Tom Walker a Rimini in estate

Sicuramente avrete ascoltato ed apprezzato la canzone Hola (I say) di Marco Mengoni con Tom Walker, a mio parere una delle più interessanti degli ultimi mesi. Ad un certo punto dopo un Mengoni in formissima, arriva questa voce, importante, soul, che da una bella spinta la pezzo, già bello comunque di suo. Tom Walker appunto. Lo abbiamo visto a San Remo e dal vivo ci ha positivamente impressionato. Questa stessa emozione si potrà rivivere a Rimini il prossimo 24 giugno dove terrà un concerto alla Corte degli Agostiniani. Vi invito ad ascoltare il suo album...davvero bello. Ps: Ad inizio 2019 Walker vince il Best Breakthrough Act ai Brit Awards 2019 e la a sua canzone "Leave the Light On".