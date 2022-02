MUSICA Tony Hadley pubblica i suoi ricordi Si intitola: "My Life In Pictures" libro fotografico quasi interamente dedicato al successo con gli Spandau Ballet

Tony Hadley pubblica i suoi ricordi.

Lui è Anthony Patrick Hadley, ma per tutti "Tony Hadley" front man di una delle band più in auge negli anni 80 gli Spandau Ballet, gruppo musicale leader del cosiddetto movimento New romantic. La formazione, rimasta immodificata fino al 2017, era costituita dai fratelli Gary (chitarrista, tastierista e compositore di quasi tutti i brani del gruppo) e Martin Kemp (bassista), Steve Norman (sassofono e talora percussioni), John Keeble (batteria) e Tony Hadley (voce e front-man del gruppo). A tali elementi si aggiungeva il tastierista Toby Chapman, turnista in quasi tutti i lavori del gruppo, ma mai accreditato come membro ufficiale dello stesso.

Ora Tony sta per pubblicare, uscirà a Aprile "My Life in Picture" un libro di fotografie, tutte della sua collezione privata e personale che raccontano la sua carriera per intero. Partono dalle prime school band giovanili fino ad arrivare al grande successo che Tony ebbe come cantante degli Spandau Ballet, tra chiaro e scuro. Hadley in questo libro rivela anche numerosi aneddoti personali e condisce il tutto condito dalla sua nota ironia. Il cantante in una intervista ha detto "Sono così emozionato di condividere questo viaggio fotografico lungo il viale della memoria, un accesso esclusivo e totale a tutta la mia vita, vista da una lente d'ingrandimento", ha dichiarato l'artista.

"Aver festeggiato oltre quarant'anni nell'industria dello spettacolo mi ha fatto pensare a tutte le fantastiche esperienze che ho vissuto. Mentre i ricordi tornavano, ho ripreso in mano i miei album fotografici e mi sono così divertito a guardare le centinaia di immagini che raccontavano così grandi eventi, che ho deciso di mostrarle. La musica è la mia passione e sono consapevole di essere fortunato ad avere avuto una carriera così di successo, facendo ciò che amo.

Ad Aprile guardando e leggendo le pagine della vita di Tony Hadley ne sapremo sicuramente di più....

