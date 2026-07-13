Roma conquista il primato assoluto nella “Top 100 Walking Cities 2026”, la classifica internazionale stilata da GuruWalk, la piattaforma leader mondiale nel settore dei free walking tour con guide locali.

La Capitale si aggiudica il titolo di miglior città al mondo da scoprire camminando, superando metropoli europee di primissimo piano come Madrid e Budapest, rispettivamente seconda e terza classificata.

Il risultato non è frutto di una valutazione estetica o di un giudizio soggettivo, ma di un’analisi approfondita basata sui comportamenti reali degli utenti della piattaforma.

GuruWalk ha esaminato un arco temporale di dodici mesi, da aprile 2025 ad aprile 2026, raccogliendo ed elaborando un volume di dati particolarmente significativo: oltre 467.000 recensioni verificate, relative a più di 3.600 tour organizzati in circa 800 città di tutto il mondo.

Il punteggio finale che determina la posizione in classifica nasce dalla combinazione di due fattori principali, ponderati in modo differente. Il volume dei viaggiatori che hanno effettivamente partecipato ai tour rappresenta la componente più rilevante, pesando per il 65% del punteggio complessivo.

Il restante 35% è invece determinato dal livello di soddisfazione espresso dagli utenti attraverso le recensioni. Questo doppio criterio permette di fotografare non solo quali città attraggono più turisti interessati a esperienze di scoperta a piedi, ma anche quanto queste esperienze siano realmente apprezzate da chi le vive in prima persona.

Dietro a Roma, sul podio virtuale della classifica, si posizionano Madrid al secondo posto e Budapest al terzo. Completano la top ten Praga, Lisbona, Amsterdam, Porto, Barcellona, Londra e Berlino.

Un dato che emerge con chiarezza da questa graduatoria è il predominio del continente europeo nel settore del turismo urbano a piedi: tutte le prime dieci posizioni sono infatti occupate da città europee, a conferma di come il Vecchio Continente resti la meta privilegiata per chi desidera esplorare centri storici, monumenti e quartieri caratteristici camminando in compagnia di guide locali.







