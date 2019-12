CINEMA "Top Gun: Maverick (2020)" esce il secondo trailer! Annunciata la data d'uscita del film

E' un cult della cinematografia internazionale ed è uno dei sequel più attesi, stiamo parlando di "Top Gun: Maverick"! La Paramount Pictures ha già pubblicato il secondo trailer e annunciato la data d'uscita del film: 26 giugno 2020.

Nella clip che anticipa questo sequel c'è tutto quello che i fan speravano di rivivere. La colonna sonora, sempre quella del 1986, accompagna le missioni in volo, acrobazie con gli aerei da caccia, rivalità, cameratismo. Poi c'è Tom Cruise con i suoi "inseparabili": moto, giacca in pelle e Ray-ban.

A differenza della pellicola del 1986, la moto, non è più la Kawasaki Gpz 900 R, ma una più moderna Ninja H2; così come gli aerei F-14 utilizzati per le spericolate acrobazie in volo ora sono sostituiti dagli F-18 Super Hornet. Vedremo un Tom Cruise che dopo 30 anni di onorato servizio nella Marina, viene reclutato per allenare alcuni allievi dell'accademia per una missione speciale unica al mondo nel suo genere.

Proprio durante questo incarico incontrerà Bradley Bradshaw, soprannominato “Rooster”, si tratta del figlio dell’amico “Goose”, che “Mav” aveva perso nella precedente pellicola durante un’esercitazione.

In questo secondo trailer scopriamo che saranno presenti anche altri protagonisti del cast originale come “Iceman” (Val Kilmer) ed Ed Harris nel ruolo di un alto ufficiale. Tra le nuove entrate invece vedremo : Jennifer Connelly (Dark City, A Beautiful Mind) e Jon Hamm (Don Draper di Mad Men). Il tutto diretto da Joe Kosinski, regista di Oblivion e Fire Squad – Incubo di fuoco.



Guarda qui il nuovo trailer di Top Gun : Maverick (2020)





