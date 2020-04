CINEMA "Top Gun: Maverick (2020)", slitta l'uscita del film Scopri la nuova data!

Eravamo tutti entusiasti per l'annuncio del sequel del film cult "Top Gun: Maverick (2020)" che avrebbe dovuto uscire in tutte le sale il prossimo 26 giugno. Ovviamente, gli effetti della pandemia si sono ripercossi anche su questa attesissima data, che slitta, nelle sale americane, al 23 dicembre 2020, quindi al periodo natalizio. Ad annunciarlo in queste ore è la Paramount Pictures.

Appresa la notizia, lo stesso Tom Cruise commenta con un tweet rivolto ai suoi fan: “Lo so che molti di voi hanno aspettato 34 anni. Sfortunatamente, dovrete aspettare ancora un po’. Topo Gun: Maverick arriverà nelle sale a Dicembre. Restate al sicuro, tutti.”

Guarda qui il trailer di "Top Gun: Maverick (2020)





