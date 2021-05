CINEMA Top Gun spegne 35 candeline In attesa di poter gustare il secondo capitolo si festeggia l'uscita nelle sale con Tom Cruise in "gran spolvero"

Top Gun spegne 35 candeline.

La conoscete tutti la storia del pilota di caccia americano Maverick, che s’innamora della propria bionda istruttrice e si dispera quando si ritiene responsabile della morte del copilota, Goose, durante una prova dell'addestramento. La pellicola è stata fonte di ispirazione per generazioni. Top Gun è stato tratto da un articolo di Ehud Yonay, pubblicato sul California Magazine, nel 1983 e la frase “I feel the need, the need for speed!“ (“Sento il bisogno, il bisogno di velocità!“) l’American Film Institute l'ha scelta come migliore tra le 100 migliori citazioni cinematografiche di tutti i tempi. Stiamo tutti ovviamente aspettando il grande ritorno di Maverick, nell’attesissimo sequel slittato al 19 novembre, ma come ogni favola anche questa nasconde dei piccoli segreti. Per esempio sapevate che Tom Cruise ha dovuto prendere lezioni per andare sulla motocicletta? Poi il malore a bordo del caccia, per finire agli attriti con l’antagonista Val Kilmer.

Poi si vocifera, ma pare storia vera, che si sia ricorsi ad un rialzo per comparire al fianco della collega Kelly McGillis, la bionda istruttrice, appunto. Top Gun, decollò, (è il caso di dirlo), nelle sale il 16 maggio 1986 ottenendo da subito un successo stupefacente. Si confermò come pellicola di maggiore incasso dell’anno, realizzando oltre 176 milioni di dollari al botteghino a fronte di un budget di 15 milioni. Di Top Gun ci restano nel cuore ovviamente un gigantesco Tom Cruise che si consacrò sex symbol (e icona di moda) con i suoi Ray-Ban e l'inseparabile giubbotto d’aviatore. Le note, pazzesche, di Take My Breath Away, canzone Premio Oscar prodotta da Giorgio Moroder per i Berlin.

Speriamo che il 2° capitolo sia quantomeno all'altezza del primo.

