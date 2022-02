MUSICA Topic, Robin Schulz, Nico Santos, Paul Van Dyk : "In Your Arms" Un singolo esplosivo!

Due anni ai vertici delle classifiche mondiali ed un successo che sembra non arrestarsi per il dj e producer TOPIC che lancia un nuovo singolo che promette di farci ballare per tutto il 2022: "In Your Arms".

Realizzato in collaborazione con una delle più grandi star della musica dance, Robin Shultz e con la voce di Nico Santos, il brano cattura l'attenzione per la presenza di un riff di pianoforte ed è un omaggio “For An Angel”, il successo degli anni ‘90 del DJ Paul Van Dyk, uno dei pionieri della scena trance internazionale.

TOPIC è uno degli esponenti più in vista della scena dance mondiale degli ultimi anni. Ha inoltre ricevuto numerosi riconoscimenti: la nomination ai Brit Awards 2022 per “International Song Of The Year”, Billboard Music Awards 2021, MTV EMAs e Teen Choice Awards come “Best Dance/EDM Song”.



Topic, Robin Schulz, Nico Santos, Paul van Dyk - In Your Arms (For An Angel)



