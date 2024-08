CURIOSITÀ Torna a volare la Pan Am Una compagnia aerea leggendaria che torna a volare ma solo per 12 giorni, una vacanza super lusso per 50 fortunati

Torna a volare la Pan Am.

Quando pensiamo alla Pan Am, non possiamo dimenticare l’epoca d’oro dell’aviazione: lusso, pietanze di altissima qualità ed eleganza del personale di cabina, indimenticabili gli iconici berretti bianchi dei piloti.

Ecco, la Pan American World Airways – questo il nome completo della compagnia – è stata una vera e propria icona dell’aviazione commerciale e glam almeno fino al 1991, quando è arrivata la bancarotta.

Ora la Pan Am sta per decollare nuovamente, anche se solo per un viaggio. 27 giugno 2025: questa è la data da segnare nel calendario.

Quel giorno comincerà un viaggio di 12 giorni che ripercorrerà le rotte transatlantiche della fu Pan Am: si decollerà da New York il 27 giugno 25, si faranno delle soste alle isole Bermuda, Lisbona, Marsiglia, Londra Foynes, Il 9 luglio, si farà ritorno nella Grande Mela

Il viaggio, ovviamente, includerà anche soggiorni in hotel lussuosi quali il Savoy di Londra, il Four Seasons di Lisbona, il Rosewood di Bermuda senza contare il Waldorf Astoria di New York, nel quale comincerà e finirà il viaggio con una cela di gala.

Sarà un viaggio assai esclusivo non solo per il costo – siamo nell’ordine dei 60/65 mila dollari a testa, e in questo caso non c’è gruzzolo di miglia che tenga – ma anche per il numero di posti disponibili: solo 50; l’aeromobile utilizzato sarà un Boeing 757-200 allestito con un’unica cabina di business class.

