Torna "Beetlejuice"

Da qualche tempo c'è una notizia ridondante ma che sembra ogni volta priva di fondamento il possibile ritorno dietro la macchina da presa di Tim Barton per un possibile sequel di "Beetlejuice".









Sembrava cosa fatta per il 2020 ma la pandemia ha rotto le uova nel paniere alla Plan B Entertainment, inc. Lo stesso Michael Keaton, lo “spiritello porcello” di questa pellicola cult aveva ammesso di attendere il nuovo film. Tra annunci e silenzi sembra ora il progetto sia in porto, lo comunica la stessa Plan B, società di di Brad Pitt che si occuperà della produzione del film. Si aggiungono alcune indiscrezioni che sono confermate dalla rivista specializzata “Deadline”, le riprese potrebbero iniziare la prossima estate. Tutto tace sul cast, quello del 1988 era formato da: Michael Keaton, Alec Baldwin, Winona Ryder, Geena Davis e Jeffrey Jones. Il film vinse l’Oscar per il miglior trucco e incasso 75 milioni di dollari contro i 15 spesi.