Torna Bob Dylan.

Oggi parliamo di Bob Dylan non per un nuovo album ma nelle veste di scrittore per il suo prossimo libro. L' 8 novembre esce nelle librerie americane il nuovo testo firmato dall'artista edito da Simon & Schuster intitolato “The Philosophy of Modern Song. Un libro in cui il cantante, premio Pulitzer per la poesia e premio Nobel per la Letteratura nel 2016, ha scelto di analizzare ben 66 canzoni di un vasto repertorio musicale, ritenute dal cantante degne di nota. Come riportato dalle note di presentazione del libro, il cantante tratterà “i ‘tranelli’ delle rime facili, di come l'aggiunta di una singola sillaba possa rovinare una canzone o come il bluegrass sia correlato all'heavy metal”.

In attesa dell’uscita sono stati rivelati intanto i titoli dei brani commentati da Dylan nei vari capitoli del lavoro, tra cui spunta anche “Nel blu, dipinto di blu” di Domenico Modugno, per brevità chiamata “Volare”. La canzone, scritta dallo stesso Modugno e Franco Migliacci uscì come singlo nel febbraio 1958 e l'anno dopo vinse ai Grammy come disco dell'anno e canzone dell'anno. Tra le cover famose, dopo quella di Dean Martin nel 1989 è arrivata la versione rumba-flamenca dei Gipsy King.



