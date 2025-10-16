Torna Cammina Natura

Dalle sorgenti del Morla vicino Bergamo fino alla Riserva Naturale Orientata di Vendicari in Sicilia, passando per i Monti Sibillini del centro Italia.

Il 25 e il 26 ottobre l'Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche ci accompagna alla scoperta delle bellezze naturali e culturali italiane, di paesaggi insoliti e di luoghi minori e poco conosciuti che rappresentano la ricchezza del Belpaese.

Giunta alla settima edizione, l'iniziativa 'Cammina Natura' dell'Aigae vuole valorizzare la natura e la sua biodiversità, l'economia circolare e il turismo responsabile, le narrazioni storico-archeologiche e i saperi e i sapori delle tradizioni locali.

Tra le tante escursioni - da fare a piedi o in bici, di giorno o di notte - c'è spazio anche alle visite dei beni confiscati alle mafie, in collaborazione con 'Libera' in 5 regioni: Toscana, Calabria, Basilicata e Puglia il 25 ottobre e Emilia-Romagna il 26 ottobre. Info cliccando qui







