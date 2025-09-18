CINEMA Torna cinema in festa Cinque giorni dal 21 settembre con biglietto a 3,50 euro per tutti i film

Torna cinema in festa.

Da domenica 21 a giovedì 25 settembre torna Cinema in Festa, l’iniziativa che vi porta al cinema a soli 3,50€. Per cinque giorni consecutivi – da domenica a giovedì – sarà possibile accedere a tutte le proiezioni di film in tutte le Regioni.

Arrivata alla settima edizione, il progetto coinvolgerà più di 900 cinema per un totale di 2800 schermi. L’amatissima iniziativa ha fatto il suo debutto nel 2022 e proseguirà fino al 2026: ogni anno, nei mesi di giugno e settembre per 5 giorni il biglietto sarà accessibile a soli 3,50€ per tutti i film e in tutto il Paese.

L’obiettivo è chiaro: riportare il pubblico nelle sale (nell’era delle piattaforme streaming) e rendere il cinema accessibile a tutti. Il progetto nasce dalla collaborazione tra ANEC e ANICA, con il sostegno del Ministero della Cultura e in sinergia con il David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano.

L’ispirazione arriva dalla “Fête du Cinéma” francese, che da anni propone un modello simile, e si inserisce nell’ambito della campagna italiana “CINEMA REVOLUTION – Che Spettacolo L’Estate”.

Per l'elenco della sale che partecipano in Emilia Romagna, Marche e il resto d'Italia clicca qui

