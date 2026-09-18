Torna di moda il club del libro

Dimenticate l’idea di un passatempo noioso o per pochi. Oggi i club del libro sono diventati una vera moda tra i più giovani. In un mondo dove si sta sempre al telefono ma ci si sente soli, trovarsi per parlare di un romanzo è il nuovo modo per conoscere gente, fare amicizia e staccare la spina.

A far ripartire questa passione sono stati proprio i social come TikTok e Instagram. Qui la lettura condivisa è diventata virale. Funziona così: ci si organizza online in chat di gruppo e poi ci si vede di persona. I ragazzi si danno appuntamento nei bar della città, al parco o nelle librerie di quartiere. Così, leggere non è più un’attività da fare da soli a casa, ma un’occasione per stare insieme.

Partecipare a questi incontri aiuta anche a prendersi una pausa dallo smartphone. Per chi riceve notifiche a ogni secondo, sedersi a leggere un capitolo è un momento di puro relax. Quando ci si incontra non si parla solo della trama, ma ci si scambia idee ed esperienze personali, creando legami veri.

Anche il modo di leggere è cambiato: oggi le pagine scritte si mescolano con podcast, messaggi di gruppo e chiacchiere dal vivo. È la prova che i giovani hanno molta voglia di relazioni reali. E per chi vuole provare, il trucco è uno solo: scegliere una storia che faccia discutere e sognare.















