CURIOSITÀ Torna di moda il latino Lingua più accessibile per tutti gli studenti

Torna di moda il latino.

Il latino non è una “Lingua Morta” tutt'altro gode di ottima salute e si sta riguadagnando spazio. Alcuni paesi hanno deciso di investire nell'insegnamento della lingua.





Tra questi c'è anche l'Inghilterra che ha ufficialmente annunciato il “Latin Excellency Program, si tratta di un programma da 4 milioni di sterline per introdurre l'insegnamento della lingua nelle scuole statali. Attualmente secondo un sondaggio il latino viene insegnato soltanto del solo nel 2,7% delle scuole statali contro il 49% delle private, con questo progetto il latino sarà più accessibile per tutti gli studenti. Il programma intende ad andare oltre l’insegnamento della materia. Per far appassionare di più i giovani alla cultura latina, sono previste visite a diversi siti romani. Secondo il Segretario all’Istruzione, il latino può aiutare gli studenti nell’apprendimento delle lingue straniere moderne e agevolarli nelle altre materie, tra cui la matematica.



