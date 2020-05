Torna Dua Lipa

Dua Lipa con l'uscita di“Break My Heart” ha così battuto il record di permanenza di un’artista femminile nella top10 con 3 brani in corsa contemporaneamente, avendo anche già totalizzato oltre 253 milioni di stream.“Break My Heart” è rimasto nella top10 dei singoli più venduti in Inghilterra per tre settimane consecutive. Il brano parla della paura di innamorarsi di nuovo, dopo aver sofferto tante volte nella vita e nelle relazioni precedenti “ho dovuto amare e perdere centinaia di milioni di volte”. Racconta dei dubbi che assalgono all’inizio di una nuova relazione, quando si è convinti di aver trovato la persona giusta, ma aver paura che questa possa spezzare il cuore, di nuovo “mi sto innamorando di chi potrebbe spezzarmi il cuore”?