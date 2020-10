CULTURA Torna Frantoi Aperti in Umbria Rivelandosi anche per questa edizione uno dei più grandi eventi enogastronomici d’Italia e dell’olio

Torna Frantoi Aperti in Umbria.

Torna Frantoi Aperti in Umbria, che per il XXIII° anno celebra l’arrivo del nuovo Olio extravergine di oliva nel periodo della frangitura delle olive, con le visite ai frantoi e che quest’anno si svolgerà dal 24 ottobre al 29 novembre. Frantoi Aperti si rivela anche per questa edizione uno dei più grandi eventi enogastronomici d’Italia, precursore del turismo esperienziale e del turismo dell’olio, che ogni anno offre ai visitatori la possibilità di vivere l’esperienza del frantoio in lavorazione ed assistere alla venuta del nuovo olio.



I frantoi stanno sempre di più diventando luoghi multifunzionali, spesso molto attenti al design, o mantenendo uno spirito tradizionale, ma entrambe i casi sempre più volti all’accoglienza, che durante tutto l’anno permettono di fare esperienze legate alla conoscenza dell’olio e.v.o. e del territorio e che trovano in Frantoi Aperti il momento clou per mostrarsi durante la raccolta e frangitura delle olive. Ce ne ha parlato Paolo Morbidoni Presidente Strada Regionale Olio DOP Umbria.



