Torna il “Banco Farmaceutico”, la raccolta di farmaci da banco per sostenere le persone in difficoltà economiche. Un'opportunità per praticare la solidarietà ed essere vicini a quelle famiglie che si trovano in condizioni economiche difficili.

Una iniziativa promossa in Italia dal “banco farmaceutico fondazione onlus che quest'anno festeggia 23 anni e offre aiuto alle perone che non riescono a curarsi e a sostenere le spese mediche.

A San Marino la raccolta giunta al decimo anno avverrà oggi fino alle ore 19,30 presso le farmacie di Serravalle, Cailungo e Borgo Maggiore. Saranno 50 i volontari operativi, i farmaci raccolti andranno a beneficio della popolazione che fa riferimento alla Caritas diocesan,a nonché una regolare consegna mensile di medicinali anche presso la casa di accoglienza San Michele a San Marino.

In Italia la raccolta andrà avanti fino al 13 febbraio su 5200 farmacie sparse in tutta la penisola, a beneficiarne saranno oltre 1800 associazioni territoriali vicine ad ogni luogo in cui avviene la raccolta.