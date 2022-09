CURIOSITÀ Torna il "Giretto d'Italia" Domani venerdì 16 settembre torna il “Il Giretto d’Italia”, il campionato urbano di ciclabilità che promuove la mobilità ciclistica e sostenibile, lo organizza Legambiente con il sostegno di Euromobility.

Domani venerdì 16 settembre torna il “Il Giretto d’Italia”, il campionato urbano di ciclabilità che promuove la mobilità ciclistica e sostenibile, lo organizza Legambiente con il sostegno di Euromobility, nell’ambito delle iniziative programmate per la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. È una proposta indirizzata ai comuni italiani, ai Mobility Manager di enti e imprese, alle associazioni e a tutti i cittadini interessati. Il Giretto è una gara tra città tesa a promuovere gli spostamenti casa-lavoro e/o casa-scuola effettuati in bici o con l’utilizzo di altri mezzi di micro mobilità elettrica valgono anche monopattini elettrici, monowheel, E-bike, motorini elettrici, hoverboard, segway.

Per partecipare basta recarsi al lavoro o a scuola utilizzando uno dei mezzi sopra indicati, passando in uno dei check point previsti in tutte le città d’Italia che hanno aderito al Giretto nella fascia oraria dedicata al monitoraggio 2 ore a scelta nella fascia oraria compresa tra le 7.00 e le 10.00 del mattino. Sarà vincitrice della sfida la città che totalizzerà, nel periodo di monitoraggio, il maggior numero di spostamenti, e quindi di passaggi, effettuati con mezzi di mobilità sostenibile alternativi. L’iniziativa coinvolge 36 città italiane: Alessandria, Aosta, Beinasco (TO), Bologna, Bolzano, Cagliari, Carmagnola (TO), Carpi (MO), Chiavari (GE), Cuneo, Fano (PU), Ferrara, Foggia, Genova, Jesi (AN), L’Aquila, Milano, Modena, Monza, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pesaro, Piacenza, Piossaco (TO), Pisa, Reggio Emilia, Roma, Torino, Trento, Treviso, Udine e Verona.



