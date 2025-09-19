Torna il treno folliage

L’autunno si avvicina e porta con sé uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti dei viaggi panoramici, diventato ormai un classico: dal 17 settembre sono aperte le vendite online per il Treno del Foliage 2025, il convoglio che attraversa la storica ferrovia Vigezzina-Centovalli.
Un percorso che Lonely Planet ha inserito tra le dieci linee ferroviarie più spettacolari del pianeta. La ferrovia collega Domodossola a Locarno attraversando la Val Vigezzo, conosciuta come la “Valle dei Pittori”.
Un nome che racconta già la bellezza di questi luoghi, dove boschi e montagne si trasformano in una tavolozza di colori durante la stagione autunnale.
Il viaggio completo richiede circa due ore e regala panorami che restano ben impressi nella memoria.Le corse speciali dedicate al foliage partiranno l’11 ottobre e proseguiranno fino al 16 novembre 2025.
La linea ferroviaria, attiva dal 1923, resta operativa durante tutto l’anno, ma in questo periodo organizza viaggi pensati specificamente per chi desidera ammirare lo spettacolo della natura che cambia veste.
I convogli attraversano ponti sospesi nel vuoto, costeggiano cascate e lambiscono i borghi medievali arroccati sui pendii delle montagne.