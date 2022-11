Torna #ioleggoperchè

Parte in questo week end l'iniziativa #ioleggoperché, con un piccolo gesto si può dare vita a un grande sogno. Anche quest’anno, dal 5 al 13 novembre si può andare in una delle oltre 3.200 librerie che hanno aderito al progetto, acquistare un libro e donarlo a una scuola. Regalare un romanzo, un fumetto, un albo illustrato o qualunque altro genere di libro a una biblioteca scolastica è come piantare un seme che darà grandi frutti. È importante che le ragazze e i ragazzi trovino nella biblioteca della loro scuola tanti libri, a disposizione di ciascuno.

È importante che trovino tanti libri diversi perché possano scegliere quelli più adatti a loro. Solo così riusciremo a farli appassionare alla lettura e daremo loro la possibilità di crescere più creativi, più consapevoli, meglio attrezzati ad affrontare le sfide che li attendono. Tutti i ragazzi, senza lasciare indietro nessuno, perché la biblioteca è di tutti. Qualche numero dell'iniziativa: quasi quattro i milioni di studenti coinvolti, 23.240 scuole, 250 nidi e 3.275 librerie. L'iniziativa Organizzata e promossa dall'Associazione Italiana Editori giunta alla 7° edizione è realizzata con il sostegno del ministero per la Cultura, dell'Istruzione, della presidenza del Consiglio dei Ministri, di Fondazione Cariplo e di Siae.