Torna l'evento "Trame & Tramonti"

È venuta a trovarci Sara Marinelli dell’Associazione Rinascita Culturale per presentarci “Trame e Tramonti – Travel Sound Edition”, evento in programma venerdì 5 giugno 2026 all’Aeroclub di Torraccia. Un appuntamento dedicato al tema del viaggio, tra racconti, immagini, movimento e condivisione, in uno scenario suggestivo affacciato sulla Riviera.



Durante la serata ci saranno le storie di esplorazione di WeRoad, la mostra fotografica “Humanity” del viaggiatore sammarinese Emanuele Merlini, presentazione dell'evento BuoneNove con Davide Pagliardini, attività con MOVE, momenti di benessere, creatività e networking. Il tutto accompagnato da picnic al tramonto, food truck e DJ set. Riascolta la chiacchierata con Irol nel nostro Reload.









