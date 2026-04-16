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Torna la casa nella prateria

L'epopea della famiglia Engals torna in tv dopo il successo degli anni 80

di Roberto Bagazzoli
16 apr 2026
Dal sito Netflix
Dal sito Netflix

E’ pronta ed è in arrivo la nuova versione di una serie televisiva che era stata davvero celebre e molto amata tra gli anni 70 ed 80.

Si tratta de “La casa nella prateria“, ambientata nel West, che raccontava la avventure, le difficoltà e le speranze della protagonista, Laura Ingalls e della sua famiglia. Una storia di frontiera ricca di personaggi e umanità. La serie era stata ispirata dai libri pubblicati negli anni 30, che avevano venduto oltre 73 milioni di copie nel mondo.



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