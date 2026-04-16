Torna la casa nella prateria

E’ pronta ed è in arrivo la nuova versione di una serie televisiva che era stata davvero celebre e molto amata tra gli anni 70 ed 80.



Si tratta de “La casa nella prateria“, ambientata nel West, che raccontava la avventure, le difficoltà e le speranze della protagonista, Laura Ingalls e della sua famiglia. Una storia di frontiera ricca di personaggi e umanità. La serie era stata ispirata dai libri pubblicati negli anni 30, che avevano venduto oltre 73 milioni di copie nel mondo.







