Il primo maggio si torna alla “Guerrilla Gardening”. Facendo un po di storia la nascita dell’International Sunflower Guerrilla Gardening Day risale al 2007, in Belgio, da un'iniziativa dei Brussels Farmer, che diedero vita all’idea di piantare girasoli nei quartieri più dissestati e trascurati, colorando la città.

Nel corso del tempo, il movimento dei guerriglieri si è esteso in altri paesi dove altre persone hanno abbracciato lo spirito di questa giornata di azione che negli anni ha acquisito popolarità internazionale soprattutto quando i diversi movimenti di guerrilla gardening si sono diffusi nei vari Paesi, Italia inclusa.

Nel 2020 il lockdown e la pandemia hanno letteralmente fatto dimenticare questa bella iniziativa che possiamo tutti tornare a festeggiare piantando il nostro semino quando andiamo a fare una passeggiata nella nostra città.

Durante la Giornata Internazionale del Girasole dei Giardinieri d’assalto, parola d’ordine diventa piantare i girasoli! Partecipare, quindi, è semplicissimo, basta munirsi di semi di girasole e pianificare il proprio “attacco”, che potete fare anche con i bambini. S

e il cattivo tempo non vi permette di uscire, potete sempre onorare la giornata piantando i semi di girasole in un vaso o in un giardino