SPORT Torna Le Roi Novak Djokovic vince gli Internazionali d'Italia 2022 di Roma

Torna Le Roi.

Fuoriclasse si nasce e lui lo nacque, parafrasando Totò, in quel di Belgrado, 35 anni fa esattamente il 22 maggio 1987. Conquista Roma, dal punto di vista tennistico, per la sesta volta in carriera ed è il primo titolo dell'anno. Lui è Novak Djokovic il serbo che nell'ultimo anno anno aveva fatto parlare di se, più per motivi legati alle sue scelte che al suo modo di manovrare la racchetta sui campi da tennis di tutto il mondo. Torna e lo fa strapazzando in un ora e trentasei minuti e due set i greco Stefanos Tsitsipas per 6-0, 7-6 (7-5).

Vince contro il numero 5 della Classifica ATP, lo stesso che qualche ora prima si era liberato di Jannik Sinner imponendosi per 7-6, 6-2 al termine di una partita di due ore e mezza. Primo set da gladiatori, durato 87' e deciso al tie-break da due giocate dell'ellenico, che in semifinale si ritrova un'altro brutto cliente il tedesco Alexander Zverev, mentre Novak alla finale ci arriva battendo il norvegese Casper Ruud in due set 6-3 6-4. Le parole del tennista serbo a fine gara ancora una volta lasciano capire l'amore del campione, che molti danno sul viale del tramonto, verso l'Italia e il torneo sulla terra rossa capitolina. "Questo campo è sempre stato molto speciale per me, mi ha aiutato tante volte a ritrovare la mia miglior forma. Sento tutta l’energia della città, in questi miei risultati c’è anche tanto merito del pubblico".

Al 2023, allora, Novak...





