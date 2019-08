Torna Mabel con Mad love, il nuovo singolo

Nata sulla costa spagnola e cresciuta a Londra, Mabel è figlia della cantante svedese Neneh Cherry e del produttore discografico Cameron McVey. Mad Love è la sua nuova canzone, secondo estratto dal primo album in studio High Expectations in uscita oggi 2 agosto, che ascoltate tra le nostre New Play.





Dopo il successo di Don't Call Me Up, che ha scalato la classifica dei singoli britannica fino a raggiungere la 5ª posizione, ed ha totalizzato oltre 257 milioni di stream su Spotify, uno dei successi discografici più importanti del 2019, ci riprova con questo Mad Love che in appena 2 giorni, ha visto il video musicale superare le 5 milioni di visite su YouTube.