TELEVISIONE Torna per una sera "Zelig" ma in streaming Claudio Bisio e Vanessa Incontrada saranno i conduttori di un’edizione virtuale

Ritorna Zelig e lo fa con una edizione speciale,"Zelig Covid Edition", a condurre saranno ancora una volta Claudio Bisio con al suo fianco Vanessa Incontrada. La serata ha come fine la raccolta fondi per aiutare tutti quelli che vivono del loro lavoro nel campo dello spettacolo. Artisti, fonici, attrezzisti, tecnici delle luci. Su il sipario Sabato 30 Maggio alle ore 18 in onda su natlive.it fino alle ore 21:00 e... si in streaming. Per quella sera rivedremo tanti volti noti che hanno dato vita a serie di trassmissioni trasmesse dalle reti Mediaset, si alterneranno momenti di musica a momenti di testimonianze di chi Zelig lo ha voluto, creato e visto crescere di edizione dopo edizione, alla fine ne conteranno 34 di anni di storia del celebre locale milanese di cabaret.









Perché Zelig non è solo quello visto in Tv, ma affonda le sue radici ben più lontano. E così autori, attori comici che hanno calcato il palcoscenico di quello che è diventato un riferimento per chi di mestiere vuole fare ridere il prossimo. La diretta streaming durerà fino a mezzanotte, ma la notte di "Zelig Covid Edition" sarà possibile seguirla fino a notte fonda con numerosi contributi video. Questo avvenimento è stato possibile realizzarlo grazie al collettivo degli artisti "NUOVOMAIE che si è occupato dell'apertura di un conto corrente che raccoglierà le donazione che durante la serata arriveranno, quindi della gestione di tutte le operazione di accesso al fondo stesso da parte degli artisti che ne faranno richiesta.









Appuntamento allora a Sabato 30 Maggio

















