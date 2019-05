Torna Roma Summer Fest dal 23 giugno al 2 agosto.

Torna anche quest'anno il Roma Summer Fest con un calendario veramente straordinario. Un'occasione per visitare la città più bella del mondo, almeno una volta si diceva così...ed ascoltare artisti straordinari:

Thom Yorke, Skunk Anansie, Tears for Fears, Jared Leto con i suoi Thirty Seconds to Mars, Ben Harper, Diana Krall, Take That, Rufus Wainwright, Angélique Kidjo, Nick Mason, Steve Hackett , Toto e Apparat sono fra le star internazionali.

Ad aprire il 23 giugno saranno i Maneskin. Fra gli altri italiani di quest'anno Fiorella Mannoia, Irama, vincitore di Amici nel 2018, Il Volo, Tiromancino con L'Ensemble Symphony Orchestra, gli iraniani di casa in Italia, Bowland, lanciati da X-Factor.

In calendario anche progetti speciali legati soprattutto alla musica popolare, come i concerti/spettacoli di Massimo Ranieri (Malia napoletana), Gigi Proietti (Cavalli di battaglia), Tony Hadley con la Gerardo Di Lella Pop Orchestra, Taranta Gitana Opi & Gipsy Gold, con insieme in scena la Famiglia Reyes (Ex Gypsy Kings) e L'Orchestra Popolare Italiana di Ambrogio Sparagna.

Questo festival è un vero regalo di energia per la Capitale - dice l'amministratore delegato dell'Auditorium Parco Della Musica -. Lavoriamo perché la musica arrivi sempre al cuore delle persone, perché diventi un'indimenticabile esperienza di vita". Nella speranza che anche Roma torni a brillare quale meraviglia che il mondo intero ci invidia.

E comunque...viva la Musica.......sempre!