VIDEOGAME Torna UFO Robot Goldrake Uno dei manga più amati di sempre sarà protagonista di un videogame in uscita nel 2023

Torna UFO Robot Goldrake.

Chi ha un pò di anni sulla carta di identità ricorderà con affetto UFO Robot Goldrake, creato da Gō Nagai e diventato in seguito un anime di successo sul finire degli anni '70. il mite Actarus pilota extraterrestre alla guida del suo Robot Goldrake a difendere la terra dai tentativi di invasione del "Pianeta Vega". Tutto questo rivivrà in nuovo videogioco prodotto dai francesi di Microids che a sorpresa ha fatto arrivare un teaser ufficiale dove si vede la reinterpretazione del mito di Actarus da parte di Endroad, studio composto da ex-veterani di Ubisoft e Amplitude Studios. Il team sotto la guida del noto direttore artistico e creativo Laurent Cluzel, ha confermato che il videogame è attualmente in sviluppo su PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, ha una finestra di lancio fissata a un generico 2023, aggiungendo poi che darà al giocatore la gioia di rivivere una nuova avventura nei panni di Actarus, controllando il suo celeberrimo robot Goldrake in una nuova epopea tra "coraggio, tradimenti e battaglie sensazionali".

“Stiamo lavorando con grande passione al progetto Goldrake, puntando alla massima qualità per accontentare tanto i fan quanto le nuove generazioni che non hanno avuto la possibilità di conoscere Actarus e i suoi amici". Queste le parole del Game Director, che ha poi aggiunto che ci saranno aggiornamenti in merito prossimamente, promettendo un assaggio di gameplay che mira ad offrire al giocatore e o appassionato un'esperienza di gioco in linea con ciò che ha reso speciale il manga e l'anime originale. "Siamo tutti fan di questa saga con la quale siamo letteralmente cresciuti, e ci stiamo impegnando per offrire ai giocatori il gioco che sognano da decenni". "Siamo estremamente grati di poter lavorare su questa IP e faremo del nostro meglio per offrire un'esperienza di gioco eccezionale".

Unica nota stonata.....dove attendere il 2023.



