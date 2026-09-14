CURIOSITÀ Tornano gli Emmy Verranno assegnati stasera i premi assegnati dai membri della Television Accademy

Tornano gli Emmy.

Hollywood si avvicina all'ultimo ciak della stagione televisiva. Lunedì sera a Los Angeles, verranno assegnati i premi Emmy, gli Oscar della tv statunitense, con una cerimonia, la 78esima, condotta dalla veterana di 'Law & Order' Mariska Hargitay, già premiata nelle serate dedicate ai riconoscimenti tecnici per il suo primo lavoro da regista, 'My Mom Jayne', toccante documentario sulla madre Jayne Mansfield, icona di Hollywood degli anni '50 scomparsa in un incidente d'auto nel 1967, quando la figlia aveva solo tre anni.

La diretta dal Peacock Theatre sarà trasmessa in Italia da Sky Atlantic all'1.00 di notte avrà inizio il pre-show per seguire l'arrivo dei divi sul red carpet, mentre alle 2.00 comincerà la cerimonia che incoronerà serie e programmi tv andati in onda dal 1° giugno 2025 al 31 maggio 2026.

I premi più ambiti, decretato dal voto dei 27 mila membri della Television Academy, sono quelli per la migliore serie drammatica, la migliore comedy e la miglior miniserie, oltre a quelli per gli attori che ne sono stati protagonisti.

La categoria 'drama' sembra avere un favorito piuttosto netto: la seconda stagione di 'The Pitt', il medical drama di HBO Max già campione dell'edizione 2025, sembra destinata al bis, forte di 25 candidature e quattro statuette già vinte nelle categorie tecniche.

Dopo i cinque Emmy conquistati con la stagione d'esordio, il ritorno del dottor Robby (Noah Wyle) e della squadra di medici e praticanti del pronto soccorso di Pittsburgh potrebbe aggiudicarsene sette.

Oltre a quello come miglior serie drammatica, c'è anche in stiva quello per il miglior protagonista a Wyle, che se la deve vedere con Sterling K. Brown per 'Paradise', Gary Oldman per 'Slow Horses', Mark Ruffalo per 'Task' e Rufus Sewell per 'The Diplomat'. Anche Katherine LaNasa dovrebbe confermare la vittoria del 2025 grazie al ruolo secondario dell'infermiera caposala.

Se tra le serie drammatiche si attende una sostanziale riconferma dell'edizione passata, l'attenzione si accende sulle commedie. 'Widow's Bay' si è imposta in volata ed è data per favorita per ben 15 statuette, tra cui quella della miglior serie e per miglior protagonista maschile a Matthew Rhys.

Se riuscisse nell'impresa di conquistarle tutte, la serie comedy-horror creata da Katie Dippold per AppleTv diventerebbe la comedy più premiata in una singola edizione degli Emmy, superando il record di 13 fissato dall'esordio di 'The Studio' nel 2025.

Di sicuro 'Widows Bay' pare pronta a rovinare la festa di addio alla quinta e ultima stagione di 'Hacks', che arriva alla cerimonia con un record di 24 candidature.

Senza la corona di miglior commedia (dopo quella vinta per la terza stagione nel 2023), Hbo potrebbe doversi "accontentare" di una sola vittoria per 'Hacks', quella di Jean Smart come miglior protagonista per la sua irresistibile Deborah Vance.

Sarebbe comunque un risultato storico: per l'attrice si tratterebbe dell'ottavo Emmy della sua carriera, il quinto consecutivo per la serie creata da Lucia Aniello, Paul W. Downs e Jen Statsky.

Anche questa vittoria, però, è tutt'altro che garantita. L'ex Phoebe di Friends, Lisa Kudrow, potrebbe riuscire a strapparle il riconoscimento come miglior attrice protagonista in una comedy per l'ultima stagione di 'The Comeback'.

Molto più incerta la corsa tra le miniserie, dove 'DTF St. Louis' di HBO è pienamente in partita. A spuntarla, secondo i pronostici, dovrebbe però essere la seconda stagione dell'antologia Netflix 'Beef', che potrebbe chiudere la serata con sei Emmy.

A spingerla verso la vittoria dovrebbero contribuire anche i premi agli interpreti protagonisti Oscar Isaac e Carey Mulligan. Lui deve spuntarla su Riz Ahmed per 'Bait', Jason Bateman per 'Black Rabbit', Charlie Hunnam per 'Monster: The Ed Gein Story', Matthew Rhys per 'The Beast in Me'.

Per lei la concorrenza arriva soprattutto da Sarah Pidgeon per 'Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette' e Sarah Snook per 'All Her Fault'.

Da notare che una novità nel sistema di voto potrebbe produrre una vittoria a pari-merito per Stephen Colbert e Jimmy Kimmel nella categoria del miglior talk show.

Gli elettori non sono più obbligati a scegliere un solo vincitore: ciascun candidato viene valutato rispetto a una soglia minima di approvazione e, di conseguenza, più di un programma può conquistare l'Emmy per il miglior programma di varietà.

Colbert, il cui 'Late Show' è stato cancellato a giugno, potrebbe vincere il suo secondo Emmy di fianco al collega e amico Kimmel, che alzerebbe la prima statuetta per il suo programam serale, dopo un anno segnato dagli scontri con il presidente Trump e con la Federal Communications Commission.

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