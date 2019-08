Tornano i Muppets al cinema con "Pupazzi Senza Gloria"

Sarà nelle sale cinematografiche a partire dal prossimo Ottobre il nuovo film del regista Brian Henson, "Pupazzi senza gloria" che vedrà il ritorno dei famosi pupazzi ideati da Jim Henson protagonisti di due celebri trasmissioni televisive prodotte negli Stati Uniti d'America e trasmesse in gran parte del mondo: "il Muppet Show". Dimentichiamoci gli innocenti battibecchi scanditi da innocenti allusioni, ma prepariamoci ad una evoluzione della specie in piena regola, dove i pupazzi perdono da subito l'alone di morbidosa tenerezza tipica dei giocattoli d'infanzia. Tanto che si fosse il Dott. Freud di sicuro farebbe accomodare sul lettino da psicanalista il regista. Al fianco dei Muppet's anche un cast di attori di valore dove spicca la bravissima Melissa McCarthy , il film spicca da subito per la sua perizia tecnica della costruzione, grazie alla quale umani e pupazzi interagiscono con molta naturalezza e soprattutto in modo credibile. Dote che diventa via via sempre più apprezzabile con l'evolversi della storia e l'inevitabile alzarsi del ritmo vero il finale.

Veniamo alla storia che si presenta in perfetto stile noir molto "hard boiled" alla Hammet e Chandler , si svolge nella "Città degli Angeli" e mostra una serie di omicidi sui quali bisogna fare luce, del caso se ne occupa un investigatore privato, per intenderci è un pupazzo, deciso a scoprire l'autore di questi efferati delitti. Il fatto che sia uno dei Muppet's non è un caso perché la serie delle morti riguarda esclusivamente i pupazzi. Filo conduttore dei delitti si scoprirà essere un programma televisivo al quale partecipavano le vittime uccise, la sit-com dal titolo "The Happytime Gang".

L'investigatore è un ex agente di polizia cinico e senza illusioni di nome Philip Phillips ed è costretto a tornare a collaborare con Connie Edwards, la McCarthy appunto, ora salita di grado e diventata una detective con cui faceva coppia in servizio quando era anche lui in divisa. Nel giocare con gli stereotipi, la segretaria di Phil, Bubbles, è innamorata di lui, ma è un'umana con il volto di Maya Rudolph, anche lei attrice comica molto famosa per il Saturday Night Live come la McCarthy. Nel cast umano troviamo anche Elizabeth Banks famosissima per il suo ruolo di Avery Jessup in 30 Rock, ma anche per essere stata Laura Bush nel bellissimo W di Oliver Stone. Nel cast anche Joel McHale che ha preso parte al film Ted. Sono molte le sorprese e le curiosità che si nascondono dietro ad un film così bizzarro. A cominciare dal suo titolo originale The Happytime Murders accompagnato in inglese dallo slogan: "Sex, murder, puppets"

Se volete saperne di più, se abbiamo smosso la curiosità a ottobre non perdete Pupazzi senza Gloria al cinema.