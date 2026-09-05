MUSICA Tornano i Simple Minds Nuovo album in uscita il 29 gennaio già in pre-order e tour che toccherà Milano e Bologna

Tornano i Simple Minds.

Nuovo album e nuovo tour europeo nel 2027 per i Simple Minds di Jim Kerr, che toccheranno anche l'Italia con due date: il 16 aprile a Milano (Unipol Forum) e il 17 a Bologna (Unipol Arena).

L'album realizzato in studio, 'Sacrosanct', che contiene otto tracce, è già disponibile per il pre-ordine: uscirà il 29 gennaio ed è anticipato dal singolo 'Beginner boys'.

L'annuncio della band britannica sul proprio sito ufficiale. Il 'V Tour' europeo, 19 date, celebrerà cinque decenni di carriera e comincerà il 5 aprile a Porto, in Portogallo, e si concluderà il 30 aprile ad Amsterdam, dopo aver toccato anche Lisbona, Madrid, Lione, Parigi, Amneville, Nantes, Bordeaux, Milano, Bologna, Zurigo, Monaco di Baviera, Berlino, Oslo, Copenaghen, Stoccolma, Amburgo e Colonia.

Ospiti speciali saranno i Level 42 e i biglietti saranno in vendita generale da venerdì 11 settembre (ore 10:30 Cet), con una prevendita speciale mercoledì 9 settembre (ore 10:30 Cet).

Le date in Europa saranno precedute, dal 13 febbraio all'1 marzo, da un tour in Australia e Nuova Zelanda, che avrà come ospite Gary Numan. In agenda anche un concerto al Darker Waves Festival di Huntington Beach, in California (Usa), il 14 novembre prossimo.

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