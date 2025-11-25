TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
  1. Home
  2. News radio
  3. News

Tornano i treni della neve

In Lombardia e Piemonte tornano i treni della neve per raggiungere le piste da sci più suggestive

di Roberto Bagazzoli
25 nov 2025
Foto di Riccardo per Pexel
Foto di Riccardo per Pexel

Al pensiero di prendere l’auto per andare a sciare vi passa la voglia? In Lombardia e Piemonte tornano i treni della neve per raggiungere le piste da sci più suggestive con pacchetti giornalieri dai prezzi competitivi.

Per i piemontesi è facile facile: si parte il 14 dicembre alle 7:25 da Torino Porta nuova, dalle 8:10 da Savigliano e alle 8:54 da Cuneo e si arriva direttamente ai piedi degli impianti della Riserva Bianca di Limone Piemonte.

Il pacchetto a 59 euro (49 euro under 12) comprende: treno andata e ritorno, skipass giornaliero consegnato a bordo, navetta a/r tra stazione e impianti e assicurazione RC sciatore.

Una volta sazi di sciate, si riparte alle 18:00 da Limone Piemonte e si arriva a Torino alle 19:40 con tappa intermedia a Cuneo e Savigliano. Per acquistare il pacchetto online, basta andare sul sito ufficiale del servizio arenaways.it.

Basta selezionare la stazione di partenza, indicare se si viaggia con sci o snowboard, completare l’acquisto e presentarsi al binario con la propria attrezzatura.

Una volta a bordo, riceverete lo skipass e potrete godervi il panorama fino alla Riserva Bianca. In Lombardia, pensa a tutto Trenord: si può scegliere tra Aprica, Domobianca, Madesimo, Piani di Bobbio e Chiesa in Valmalenco, con anche l’opzione ciaspole.

Il pacchetto include il viaggio di andata e ritorno, i bus navetta dedicati per raggiungere gli impianti e lo skipass giornaliero. Dal mese di dicembre, sarà possibile acquistare su giteintreno.trenord.it

Una volta scelta la località, selezionate la data, il punto di partenza e si conclude con il pagamento. Il biglietto elettronico comprende già tutto ciò che serve per la vostra giornata in montagna.

Non solo: con Trenord è possibile andare verso le piste olimpiche e paralimpiche di @milanocortina2026 !




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: News