CURIOSITÀ Tornano i treni della neve In Lombardia e Piemonte tornano i treni della neve per raggiungere le piste da sci più suggestive

Tornano i treni della neve.

Al pensiero di prendere l’auto per andare a sciare vi passa la voglia? In Lombardia e Piemonte tornano i treni della neve per raggiungere le piste da sci più suggestive con pacchetti giornalieri dai prezzi competitivi.

Per i piemontesi è facile facile: si parte il 14 dicembre alle 7:25 da Torino Porta nuova, dalle 8:10 da Savigliano e alle 8:54 da Cuneo e si arriva direttamente ai piedi degli impianti della Riserva Bianca di Limone Piemonte.

Il pacchetto a 59 euro (49 euro under 12) comprende: treno andata e ritorno, skipass giornaliero consegnato a bordo, navetta a/r tra stazione e impianti e assicurazione RC sciatore.

Una volta sazi di sciate, si riparte alle 18:00 da Limone Piemonte e si arriva a Torino alle 19:40 con tappa intermedia a Cuneo e Savigliano. Per acquistare il pacchetto online, basta andare sul sito ufficiale del servizio arenaways.it.

Basta selezionare la stazione di partenza, indicare se si viaggia con sci o snowboard, completare l’acquisto e presentarsi al binario con la propria attrezzatura.

Una volta a bordo, riceverete lo skipass e potrete godervi il panorama fino alla Riserva Bianca. In Lombardia, pensa a tutto Trenord: si può scegliere tra Aprica, Domobianca, Madesimo, Piani di Bobbio e Chiesa in Valmalenco, con anche l’opzione ciaspole.

Il pacchetto include il viaggio di andata e ritorno, i bus navetta dedicati per raggiungere gli impianti e lo skipass giornaliero. Dal mese di dicembre, sarà possibile acquistare su giteintreno.trenord.it

Una volta scelta la località, selezionate la data, il punto di partenza e si conclude con il pagamento. Il biglietto elettronico comprende già tutto ciò che serve per la vostra giornata in montagna.

Non solo: con Trenord è possibile andare verso le piste olimpiche e paralimpiche di @milanocortina2026 !

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: