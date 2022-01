TORNO A CASA TOUR arriva al cinema! Cristian D'Emilio ci ha raccontato i suoi 670 km percorsi in bici per ritrovare le proprie origini e per contribuire alla ricerca sul cancro. L'appuntamento è per questa sera, martedì 18 gennaio alle 21.30 al Cinepalace di Riccione, ingresso ad offerta libera IOR - Istituto Oncologico Romagnolo. Per saperne di più, ascolta l' intervista a Cristian D'Emilio nel nostro podcast!