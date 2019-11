Torta di cachi e pistacchi di Bronte

Ingredienti per 1 teglia da 26 cm di diametro

• 300 g farina semi integrale di farro

• 150 g zucchero di canna

• 50 g olio girasole

• 600 g cachi

• 1 busta lievito naturale (cremor tartaro e bicarbonato)

• 1 pizzico di sale

• 1 limone (scorza grattugiata)

• 30 g granella di pistacchi di Bronte

• Zucchero a velo qb

Preparazione: Lavare e pulire bene i cachi, togliere la buccia e schiacciare con una forchetta la polpa poi mettere da parte, in una ciotola capiente mettere la farina, lo zucchero, il lievito, la scorza di limone, la granella di pistacchi e un pizzico di sale, mescolare tutte le parti secche con l’aiuto delle fruste elettriche per qualche minuto, poi aggiungere la polpa dei cachi e l’olio di girasole. Continuare a mescolare con le fruste fino ad ottenere un composto liscio. Versare il composto in una teglia da 26 cm ricoperta da carta forno e cuocere in forno pre-riscaldato a 170° statico per 45 minuti, la superficie dovrà assumere un bel colore dorato, fare sempre la prova dello stecchino. Una volta sfornato il dolce lasciare raffreddare, sformare e cospargere di zucchero a velo.